Zeitgeschichte als packender Thriller: Seit Ende April 2019 laufenin Prag und Umgebung die Dreharbeiten für die ZDF-Koproduktion mitdem Arbeitstitel "SHADOWPLAY". Im Ensemble des Vierteilers spielender kanadische Schauspieler Taylor Kitsch und der US-amerikanischeSchauspieler Michael C. Hall sowie Nina Hoss, Sebastian Koch und MalaEmde, die britische Schauspielerin Tuppence Middelton, derUS-amerikanische Schauspieler Logan Marshall-Green, MaximilianEhrenreich sowie in weiteren Rollen Anne Ratte-Polle, BenjaminSadler, Lena Urzendowsky, Martin Wuttke und viele andere. Ideengeber,Autor und Regisseur Måns Mårlind ("Die Brücke", "Midnight Sun") undsein Regie-Partner Björn Stein inszenieren die Filme nach denDrehbüchern von Måns Mårlind. Die Kamera führt Erik Sohlström.Der 31-jährige US-Polizist Max McLaughlin (Tylor Kitsch) kommt imSommer 1946 ins kriegszerstörte Berlin. In der amerikanischenBesatzungszone soll er unter der Führung seines Vorgesetzten TomFranklin (Michael C. Hall) eine Polizeieinheit aufbauen. Ihm zurSeite wird die deutsche Polizistin Elsie (Nina Hoss) gestellt. Zielder beiden ist, "Engelmacher" (Sebastian Koch), eine Art Al Capone imBerlin der Nachkriegszeit, zu Fall zu bringen. Dabei stoßen sie aufeinen Mordfall an zwei US-Soldaten und geraten mit korrupten US- undUdSSR-Diplomaten aneinander. Gleichzeitig will Max seinen älterenBruder Moritz (Logan Marshall-Green) stellen, der offiziell alsvermisst gilt. Dieser führt einen brutalen Privatkrieg gegenentflohene Nazi-Verbrecher."SHADOWPLAY" ist eine Produktion der TANDEM Productions/BRONStudios in Koproduktion mit dem ZDF. Executive Producers sind MånsMårlind, Rola Bauer, Tim Halkin, Jonas Bauer, Jim Gillespie, Aaron L.Gilbert, Steven Thibault und David Davoli. Die verantwortlicheRedaktion im ZDF haben Wolfgang Feindt und Frank Seyberth. DieDreharbeiten für den Vierteiler dauern voraussichtlich bis 13.September 2019, die Sendetermine sind noch offen.