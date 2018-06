Mainz (ots) -"Hissa Hilal - Eine Stimme hinter dem Schleier" ("The Poetess"),eine Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeitmit ARTE, wurde am Freitagabend, 29. Juni 2018, in Stuttgart bei derVerleihung des Deutschen Dokumentarfilmpreises mit dem Preis derNorbert Daldrop Förderung für Kunst und Kultur geehrt. DerDokumentarfilm von Stefanie Brockhaus und Andreas Wolff erzählt dieGeschichte von Hissa Hilal, einer saudi-arabischen Dichterin, die eswagt, in ihrem von Männern kontrollierten Heimatland die Stimme zuerheben.Die Jury lobt die Filmemacherinnen und Filmemacher. Sie "lösenbeeindruckend den scheinbaren Widerspruch eines Porträts einerverhüllten Protagonistin. In frontalen Interviews kann die Personunter der Nikab nicht nur durch die Kraft ihrer Sprache, sondern auchdurch ihre beeindruckende und mutige Künstlerpersönlichkeit eineungeheure Wucht und filmisches Charisma entfalten."Die saudische Dichterin Hissa Hilal besitzt, wie alle Frauen inihrem Land, kaum eigene Rechte. Doch mit der Teilnahme an derarabischen Fernsehshow "Million's Poet", die den weltweit höchstdotierten Literaturpreis verleiht, eröffnet sich ihr unerwartet eineunglaubliche Chance. Bald schon macht Hissa in den westlichen undarabischen Medien Schlagzeilen, denn ihre Gedichte attackieren dieHardliner des saudischen Klerus vor 75 Millionen Fernsehzuschauern.Der Dokumentarfilm über die mutige Frau und ihren Kampf, gehört zuwerden, ist eine Produktion von Brockhaus/Wolff in Koproduktion mitZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktionhaben Claudia Tronnier, Lucas Schmidt (ZDF/Das kleine Fernsehspiel)und Kathrin Brinkmann (ZDF/ARTE). Gefördert wurde der Film von FFFBayern, HFF, SANAD (Abu Dhabi).Zusammen mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württembergvergibt der SWR seit 2003 den Deutschen Dokumentarfilmpreis, seit2017 jährlich. Der Preis der Norbert Daldrop Förderung für Kunst undKultur ist mit 5.000 Euro dotiert.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/hissahilalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell