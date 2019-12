Mainz (ots) - Zum Jahreswechsel strahlt das ZDF zwei Highlights für Freundeklassischer Musik aus: "Das Land des Lächelns" aus der Dresdner Semperoper am31. Dezember 2019 um 17.25 Uhr und am Neujahrsmorgen um 11.15 Uhr dasweltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.International ist die Besetzung der Operette "Das Land des Lächelns" in Dresden:Die kanadische Sopranistin Jane Archibald hat die Rolle der Lisa übernommen, derslowakische Tenor Pavol Breslik die des chinesischen Prinzen Sou-Chong,US-Koloratursopranistin Erin Morley die von Prinzenschwester Mi und der deutscheTenor Sebastian Kohlhepp die des Gustl, Lisas Verehrer. Für den Chefdirigentender Staatskapelle, Christian Thielemann, ist die konzertante Aufführung vonFranz Lehárs Welterfolg nicht nur leichte Muse: "Operette wird erst richtig gut,wenn sie auf hohem Niveau musiziert wird."Kein Neujahrstag ohne das in mehr als 90 Länder übertragene Konzert aus demGoldenen Saal des Wiener Musikvereins: Die Philharmoniker spielen zumJahresauftakt 2020 ein opulentes Programm aus dem unerschöpflichen Repertoireder Strauß-Dynastie. Das Wiener Staatsballett interpretiert zwei Choreographienvon José Carlos Martinez: im barocken Winterpalais von Prinz Eugen von Savoyenzu den Walzer-Klängen von "Seid umschlungen, Millionen" sowie am NussdorferPfarrplatz zum Auftakt des Beethoven-Jahres 2020 Ludwig van BeethovensContretänze.Erstmals am Dirigentenpult beim größten Klassikkonzert der Welt: Andris Nelsons.Der Maestro aus Lettland ist seit 2014 Chefdirigent des Boston SymphonyOrchestra und seit knapp zwei Jahren Kapellmeister des LeipzigerGewandhausorchesters.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Ddesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/neujahrskonzert2020Sendungsseiten:"Das Land des Lächelns": https://kurz.zdf.de/cqwt/ Neujahrskonzert:https://kurz.zdf.de/WYZ/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4479012OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell