Mainz (ots) -Die Kindernachrichtensendung "logo!" präsentiert ab sofortNachrichten auf dem neuen Instagram-Kanal "zdflogo". Damit bietet dasZDF in dem sozialen Netzwerk vertrauenswürdige Informationen, diesich explizit an jugendliche User richten und ihnen eine zuverlässigeOrientierung im politisch-gesellschaftlichen Geschehen ermöglichen.Die auf "zdflogo" stattfindenden aktuellen Nachrichten und Bilder ausPolitik und Gesellschaft verweisen die junge Zielgruppe aufweiterführende Informationen - unter anderem auf der Website logo.deund in der ZDFtivi-App."Das 'logo!'-Angebot auf Instagram ist frei verfügbar und aufmobilen Geräten jederzeit und überall abrufbar - User müssen für dieNutzung keinen eigenen Account haben. Auf diesem Weg erreichtQualitätsjournalismus zuverlässig auch ältere Kinder verstärkt in demMedium, in dem sie sich am häufigsten bewegen: im Netz", so MichaelStumpf, ZDF-Hauptredaktionsleiter Kinder und Jugend.Kinder kennen "logo!" seit fast 30 Jahren als tagesaktuelle,seriöse Nachrichtensendung, die Themen verständlich aufbereitet underklärt - von der Weltpolitik bis hin zu den Alltagsproblemen vor dereigenen Haustür. Die einzige tägliche Kindernachrichtensendung imdeutschen Fernsehen wird im Wechsel von Linda Joe Fuhrich, JenniferSieglar und Tim Schreder präsentiert: samstags bis donnerstags um19.50 Uhr und freitags um 19.25 Uhr bei KiKA sowie auf logo.de.