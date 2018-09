Mainz (ots) -Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der mit dem "DeutschenFernsehpreis" prämierten ZDF-Reihe "Kessler ist..." haben begonnen.Gastgeber und Moderator Michael Kessler porträtiert auf gewohnteinzigartige und einfühlsame Weise Prominente, taucht tief in ihrLeben ein und spricht mit langjährigen Weggefährten.In der fünften Staffel verwandelt sich Michael Kessler unteranderem in Rolando Villazón, Bülent Ceylan und Reiner Calmund undbeschert ihnen das wohl außergewöhnlichste Interview ihres Lebens:ein Interview mit sich selbst.Gedreht wird bis voraussichtlich Dezember 2018 an wechselndenOrten in ganz Deutschland. Produziert wird die vierteilige Staffelder Personality-Doku von ITV Studios Germany, Executive Producer istEllen Vukic, die Redakteure sind Christina Robbe und Thomas Hein.Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Nicole Sprenger und SarahFlasch. Regie führt Michael Giehmann. Das ZDF strahlt die Episoden imSommer 2019 aus.https://zdf.de/dokumentation/kessler-isthttps://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kessleristPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell