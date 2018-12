Mainz (ots) -Im ZDF-Jahresrückblick "Menschen 2018" schaut Markus Lanz aufemotionale und unterhaltsame Ereignisse des Jahres zurück. Lanzbegrüßt in der Sendung am Donnerstag, 20. Dezember 2018, 22.15 Uhr,außergewöhnliche Menschen, die dieses Jahr geprägt haben: Sportler,Politiker, Musiker - aber auch nicht prominente Menschen erzählen vonihren außergewöhnlichen oder überraschenden Erlebnissen im Jahr 2018.Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber ist ebenso zu Gast bei Lanzwie das Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot, das daserste olympische Eiskunstlauf-Gold für Deutschland seit 66 Jahrenholte. Triathlet Patrick Lange kommt mit seiner LebensgefährtinJulia: Nach seinem Sieg bei der Ironman-WM auf Hawaii im Oktoberhatte er ihr noch im Ziel einen Heiratsantrag gemacht.Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch, die beim Finale in Macau einenFangzaun durchbrach und sich schwer verletzte, spricht in der Sendungüber ihren Crash und erzählt, wie es nun sportlich für sieweitergeht.Aus der Politik begrüßt Lanz Robert Habeck, den Shooting-Star derGrünen, der seit Anfang 2018 an der Parteispitze steht, denJuso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der 2018 so oft wie kein anderer derSPD-Führung auf die Füße getreten ist, und die neue CDU-VorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer.Herbert Grönemeyer, der 2018 mit seinem 15. Album zurückkehrte,und ESC-Teilnehmer Michael Schulte, der im Finale in Lissabon mit"You Let Me Walk Alone" den vierten Platz erreichte, fehlen in demJahresrückblick ebenso wenig wie Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer,der in diesem Jahr den Oscar erhielt. Wie es der gelernte Landwirtaus Schwäbisch Hall bis nach Hollywood geschafft hat, erzählt erMarkus Lanz bei "Menschen 2018"."Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter sowie -Experte DetlevKümmel und -Händler Julian Schmitz-Avila berichten von derVersteigerung des Jahres: Altenpflegerin Natascha Scharschmidtbrachte im Juli ein kleines Schnupftabakdöschen mit in dieZDF-Sendung und ging selbst von einem Wert von rund 150 Euro für dasExponat aus. Am Ende ersteigerte es Schmitz-Avila für 4500 Euro.Lanz spricht zudem mit dem italienischen Ex-Fußballprofi DavideCapello, der bei dem Brückeneinsturz in Genua in die Tiefe gerissenund unbeschadet gerettet wurde, sowie mit Uwe Dziuballa, demEigentümer eines jüdischen Restaurants in Chemnitz. Während einerrechten Demonstration griffen ihn Vermummte vor seinem koscherenLokal an.Ansprechpartnerin: Silke Blömer, Telefon: 06131 - 70-12122;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/menschen2018http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell