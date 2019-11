ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut übernimmt Vorsitz des Kuratoriums der Stiftung Lesen (FOTO)

Mainz (ots) - Dr. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, ist neuer Vorsitzender desKuratoriums der Stiftung Lesen. Er übernimmt die Aufgabe von Professor MarkusSchächter. Der ehemalige ZDF-Intendant Markus Schächter, der das Kuratorium achtJahre lang geleitet hat, wurde Ehrenkurator der Stiftung Lesen.ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Die Menschen, vor allem die jungen, zum Lesen zubringen, hilft der ganzen Gesellschaft. Denn Lese- und Medienkompetenzentscheiden nicht nur über den Bildungserfolg eines jeden Einzelnen, vielmehrsind sie Voraussetzung für politisches und gesellschaftliches Engagement,wirtschaftliche Entwicklung und für Integration in Deutschland."Das Kuratorium berät die Stiftung in der Ausrichtung ihrer Programmarbeit undunterstützt sie darin, Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für ihreZiele zu gewinnen. Das ZDF unterstützt seit 2006 als Medienpartner der StiftungLesen, die ihren Sitz in Mainz hat, den "Welttag des Buches" am 23. April.Die Stiftung Lesen führt in enger Zusammenarbeit mit Bundes- undLandesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden undUnternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojektedurch, zum Beispiel den bundesweiten Vorlesetag im November. Die Stiftung Lesensteht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von zahlreichenprominenten Lesebotschaftern unterstützt: https://stiftunglesen.deAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/bellutthomashttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell