ZDF-Intendant Bellut zieht positive Zwischenbilanz der WM-Berichterstattung (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018in Russland ist auf eine hervorragende Publikumsresonanz gestoßen.Diese Bilanz zog ZDF-Intendant Thomas Bellut nach dem Ende derWM-Gruppenphase am Freitag, 29. Juni 2018, vor dem ZDF-Fernsehrat inMainz. Bellut: "Unser Team ist gut aufgestellt und macht einen sehrguten Job - in Baden-Baden und in Russland. Christoph Kramer ist einGewinn. Als sachkundiger und sympathischer Experte hat er Publikumund Kritiker überzeugt. Ich freue mich auch, dass wir mit ClaudiaNeumann die erste Live-Reporterin bei einer Fußball-Weltmeisterschaftder Männer im Einsatz haben. Sie macht das kompetent undprofessionell. Die persönlichen Anfeindungen vor allem im Netz sindnicht akzeptabel."Echten Mehrwert biete auch das vielfältige WM-Angebot in derZDFmediathek, das bereits nach der WM-Vorrunde neue Rekordwerte fürdie Nutzung der Livestreams und bei den Visits erzielt habe, soBellut. Außerdem verweist der ZDF-Intendant auf die breiteRahmenberichterstattung. Viele Dokumentationen im Vorfeld desTurniers sowie regelmäßige Beiträge und Berichte derZDF-Korrespondenten aus Russland vermittelten den Zuschauern einfacettenreiches Bild des Gastgeberlandes.Das Interesse der TV-Zuschauer an den WM-Spielen istaußerordentlich groß. Durchschnittlich 9,70 Millionen sahen an denersten sieben ZDF-WM-Tagen die Live-Spiele aus Russland. Dasentspricht einem Marktanteil von 45,4 Prozent. Die Spiele derdeutschen Mannschaft erzielten erwartungsgemäß die höchsteSehbeteiligung: 25,96 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 81,3 Prozent)sahen am 17. Juni 2018 die Niederlage gegen Mexiko. Das WM-Aus derDFB-Auswahl gegen Südkorea am 27. Juni 2018, verfolgten 25,43Millionen am Bildschirm bei einem hohen Marktanteil von 87,5 Prozent.Dieses Spiel liegt in der Rangliste nach Marktanteilen aller EM- undWM-Spiele seit 1976 auf Platz fünf. Dem Rekord mit 89,0 Prozent hältdas WM-Viertelfinale 2010 zwischen Argentinien und Deutschland.Auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung erreichtenbemerkenswerte Einschaltquoten. So sahen knapp zwölf MillionenFußballfans (11,98 Mio./Marktanteil: 36,6 Prozent) am 25. Juni 2018die Begegnung Iran gegen Portugal. Kaum weniger ZDF-Zuschauer warenbeim Spiel Brasilien gegen die Schweiz am 16. Juni 2018 dabei (11,94Millionen Zuschauer/Marktanteil 36,3 Prozent).Auch das WM-Angebot in der ZDFmediathek wurde außerordentlichstark genutzt. An den ZDF-WM-Sendetagen konnten durchschnittlich 6,41Millionen Visits registriert werden. Bei den beiden im ZDFübertragenen Spielen der deutschen Mannschaft wurden Rekordwerte von9,36 Millionen Visits (27. Juni) beziehungsweise 7,46 MillionenVisits (17. Juni) erzielt. Rekordwerte gab es auch für die Nutzungdes Livestreams bei den beiden deutschen Spielen mit 9,12 MillionenSichtungen (27. Juni) und 6,26 Millionen Sichtungen (17. Juni). Der24/7-Livestream erreicht durchschnittlich 5,19 Millionen Sichtungenpro Tag.