ZDF-Intendant Bellut: Gesprächssendungen wichtig für öffentliche Debatte (FOTO)

Das ZDF baut seine Kompetenz im Genre Gesprächssendungen weiteraus. Künftig soll das Themenspektrum der Sendungen weiter geöffnetund die Anzahl weiblicher Gesprächsgäste erhöht werden. Das kündigteZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz an. "Mitunseren Gesprächssendungen wollen wir den Dialog in der Gesellschaftbefördern und Spaltung entgegenwirken. Das ist ein zentraler Bausteinunseres öffentlich-rechtlichen Auftrags", sagte der ZDF-Intendant.Sendungen wie "maybrit illner", "Was nun, ...?", "Markus Lanz","Das Literarische Quartett" oder "Precht" machten 2017 im ZDF knappvier Prozent der Gesamtsendezeit aus. Das Spektrum derGesprächssendungen reicht von Polit-Talks über Kulturgesprächsrundenbis zu Wissenschaftsthemen.