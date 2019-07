"ZDF-History" über Sinti und Roma in Deutschland (FOTO)

Mainz (ots) -Als "Zigeuner" beschimpft, verfolgt, von den Nazis ermordet undausgegrenzt bis heute: "ZDF-History: Sinti und Roma. Eine deutscheGeschichte" blickt am Sonntag, 28. Juli 2019, 23.45 Uhr, anhandbewegender Lebensläufe auf die Geschichte der Sinti und Roma inDeutschland.Der Film von Annette von der Heyde erzählt unter anderem vom Vaterder Sängerin Marianne Rosenberg. Im Mai 1944 kämpfte er in Auschwitzmit im Aufstand gegen die SS, überlebte und hielt seine Kinder an,ihre Herkunft besser zu verschweigen. Dotschy Reinhardt erzählt alsjunge Vertreterin der großen Musikerdynastie Reinhardt vom Schicksalihrer Familie. Rita Vowe-Trollmann erinnert an ihren Vater, den Boxer"Rukeli", dem die Nazis den Meistertitel einfach aberkannten - wegen"undeutschen Boxens". Romani Rose berichtet von seinem Vater Oskar,der vergeblich beim Münchner Kardinal Faulhaber um Hilfe für seinVolk bat. Der Musiker Janko Lauenberger erinnert an seine VerwandteErna. "Ede und Unku" heißt das Buch über sie, das in der DDRSchullektüre war. Die Dokumentation zeigt auch, wie Sinti und Romanach dem Krieg für Entschädigung und Anerkennung kämpften, und dassAntiziganismus noch immer weit verbreitet ist.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfhistoryPressemappe: https://kurz.zdf.de/wOHR/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell