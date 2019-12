"ZDF-History: Sisi - Die wilde Kaiserin" mit Sunnyi Melles (FOTO)

Mainz (ots) - Sie war exzentrisch, eigensinnig und sehr modern: Elisabeth vonÖsterreich-Ungarn. Kaiserin Sisi fasziniert bis heute. Doch was ist Wahrheit undwas Klischee? Die "ZDF-History"-Dokumentation "Sisi - Die wilde Kaiserin" mitSunnyi Melles in der Titelrolle am Sonntag, 15. Dezember 2019, 23.45 Uhr, im ZDFgeht dieser Frage nach. ARTE zeigt den Sisi-Film bereits am Samstag, 14.Dezember 2019, um 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek steht "Sisi - Die wildeKaiserin" bis zum 21. Dezember 2019 zur Verfügung.Kaiser Franz Joseph von Österreich verliebt sich 1853 Hals über Kopf in seine15-jährige Cousine Sisi. Durch die Heirat wird Elisabeth Kaiserin, sie gilt baldals schönste Frau ihrer Zeit. Doch das konservative Leben in Wien ist Sisiverhasst. Immer wieder verweigert sie sich dem höfischen Korsett und begehrtauf. Ihr exzentrischer Lebensstil ist legendär. Was immer sie anpackt, Sisitreibt es auf die Spitze: Schönheitskult, Leistungssport, Dichtkunst oder ihreLeidenschaft für Griechenland.In ihren letzten Lebensjahren steht die ruhelose Elisabeth vor einem radikalenNeuanfang. Sie will der Donaumonarchie den Rücken kehren und sich auf dergriechischen Insel Korfu ein "Zauberschloss" bauen. Eine Schlüsselrolle beidiesem Lebenstraum spielt ihr Vertrauter Alexander von Warsberg. Seine bisherunveröffentlichten Briefe gewähren neue Einblicke jenseits aller Sisi-Romantik.Der Film steht für akkreditierte Journalisten im ZDF-Presseportal zur Ansichtzur Verfügung: https://kurz.zdf.de/sso/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70 -16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfhistoryAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4465227OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell