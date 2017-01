Mainz (ots) -Drei neue Filme der "Herzkino"-Reihe "Frühling", zeigt das ZDF abSonntag, 29. Januar 2017, 20.15 Uhr. Neben Simone Thomalla alsDorfhelferin Katja Baumann spielen in durchgehenden Rollen CarolynGenzkow, Marco Girnth, Peter Sattmann, Patrick Mölleken und Cristinado Rego. Regie führten Thomas Jauch und Michael Karen nach denDrehbüchern von Natalie Scharf und Martin Douven.In "Schritt ins Licht" am 29. Januar ist ein Unfall der Anlass fürDorfhelferin Katja Baumanns neuen Einsatz im Ort Frühling. Sie wirdauf dem Hof des gehörlosen Ehepaars Elisabeth und Hans Lohmeyer(Saskia Vester, Ottokar Lehrner) gebraucht, nachdem Elisabeth voneinem Auto angefahren wurde. Die Lohmeyers halten sich mit demVerkauf von selbstgeschnitzten Holzfiguren mehr schlecht als rechtüber Wasser. Ihre hörende Tochter Inga (Cordula Zielonka) ist für siedas Tor zur Welt. Bald erkennt die Dorfhelferin, dass Inga einebegnadete Sängerin ist, ihre Begabung aber vor ihren Eltern geheimhält. Katja will der jungen Frau helfen, zu ihrer Leidenschaft zustehen.Dass die älteste Tochter einer alleinerziehenden Mutter ein vielgrößeres Problem als nur eine unglückliche Liebe hat, beschäftigtKatja Baumann (Simone Thomalla) in "Zu früh geträumt" am 26. Februar2017, 20.15 Uhr. Und in "Nichts gegen Papa" am 12. März 2017, 20.15Uhr, will die Dorfhelferin das merkwürdige Verhalten des Sohnes einerPatchwork-Familie verstehen.Die beiden Filme sind jeweils bereits von der Ausstrahlung dervorhergehenden Folge an vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/fruehling-1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/herzkinoFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fruehlingAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell