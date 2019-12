Mainz (ots) - Erstmals zeigt das ZDF am vierten Adventssonntag, 22. Dezember2019, 20.15 Uhr, ein Weihnachtsspecial der Herzkino-Reihe "Frühling" mit SimoneThomalla als Dorfhelferin Katja Baumann (ab sofort in der ZDFmediathekverfügbar). In der Episode "Weihnachtswunder" wird sie Zeugin eines dramatischenSkiunfalls - ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In weiteren Hauptrollenspielen Carolyn Genzkow, Marco Girnth, Kristo Ferkic, Johannes Herrschmann,Caroline Ebner und Julia Beautx. In der ZDFmediathek ist das Special ab sofortverfügbar.Ab Sonntag, 19. Januar 2020, werden vier weitere neue Folgen der Reihe im ZDFausgestrahlt.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fruehlingPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fruehling-5/"Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell