Mainz (ots) - Von wegen besinnliche Adventszeit: Als sich Maria (Anna Loos) kurzvor Weihnachten unerwartet um ihren Bruder Moritz (Marcus Mittermeier) kümmernmuss, ist es mit der Ruhe im Hause Koslowski vorbei. Denn Moritz hat seit einemUnfall ein Schädel-Hirn-Trauma und unkontrollierbare Gefühlsausbrüche, die dasFamilienleben auf eine harte Probe stellen. Für die weihnachtlicheZDF-"Herzkino"-Komödie stehen Anna Loos und Marcus Mittermeier seit Mittwoch, 4.März 2020, in München und Umgebung vor der Kamera. In weiteren Rollen sind SimonSchwarz, Bettina Mittendorfer, Michele Cuciuffo, Michael Grimm, Despina Pajanouund viele andere zu sehen. Regie führt Mirjam Unger nach dem Drehbuch von UliBrée und Rupert Henning.Maria Koslowski wird überrumpelt, als kurz vor Weihnachten ihr jüngerer BruderMoritz bei ihr einzieht. Moritz ist jahrelang als Fotograf durch dieKrisengebiete der Welt gereist und führte ein aufregendes, unstetes Leben. Dochdieses änderte sich radikal, als er bei einem Autounfall mit einem Kamelkollidierte. Er trug ein schweres Schädel-Hirn-Trauma davon, das ihm eineunkontrollierbare Persönlichkeit und ein Psychosyndrom bescherte. Maria ist mitdem veränderten und oftmals extremen Verhalten ihres Bruders schnellüberfordert. Gleichwohl spüren die beiden Geschwister eine noch nie dageweseneVerbindung zueinander. Aber Moritz' Anwesenheit bringt auch alteFamilienkonflikte zutage und lässt diese eskalieren. Doch vor allem lässt siedie Familie wieder ein Stück näher zusammenrücken.Produziert wird "Alle Nadeln an der Tanne" im Auftrag des ZDF von Conradfilm(Produzent: Marc Conrad) und Bavaria Fiction (Produzentin: Maren Knieling).Katharina Görtz und Nina Manhercz sind die verantwortlichen Redakteurinnen imZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 1. April 2020. Ein Sendeterminsteht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 88-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/allenadelnandertannehttps://herzkino.zdf.dehttps://facebook.com/herzkinohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4538400OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell