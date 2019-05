Mainz (ots) -50 Milliarden Euro Steuergeld pro Jahr, erbeutet aus der Kasseeuropäischer Staaten. Mit Scheinfirmen, die Umsatzsteuerhinterziehen. Wer stoppt den Milliardenraub? Bier, Spielekonsolen,Hühnerbrüste, Handys oder Gas - nahezu jede Ware eignet sich für denBetrug. Sie werden von Scheinfirmen von einem EU-Land ins anderegeliefert und dann im Kreis gehandelt. Am Dienstag, 7. Mai 2019,21.00 Uhr im ZDF, beleuchtet die "Frontal 21"-Dokumentation "Dergroße Betrug - Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern".Die grenzüberschreitenden "Betrugskarusselle" sind für dieBehörden schwer zu durchschauen. Das nutzen die Täter aus. In wenigenMonaten kassieren sie eine Umsatzsteuer in Millionenhöhe undverschwinden mit dem Geld, bevor die Behörden zuschlagen. Das Problemist seit Jahrzehnten bekannt: Es ist das vorläufigeMehrwertsteuersystem in der EU, das bei innergemeinschaftlichenLieferungen eine Ausnahme vorsieht: keine Umsatzsteuer. Das ist dasEinfallstor für Kriminelle und ihr kompliziertes Betrugssystem.Die EU-Mitgliedsstaaten könnten sich auf ein betrugssicheresSystem einigen und ein EU-weites, einheitliches Mehrwertsteuersystembeschließen. Doch die Mitgliedsstaaten werden sich nicht einig, wiegenau sie die offene Tür zum Steuertresor verschließen sollen. Undohne Einigkeit gibt es keine Entscheidung in der EU in Steuerfragen.Der berühmteste Fall von Betrugskarussellen begann vor einemJahrzehnt mit CO2-Zertifikaten. Der Steuerschaden betrug damals nachSchätzungen von Europol rund fünf Milliarden Euro. In den Handelwaren Angestellte der Deutschen Bank verwickelt; mehrere Täter wurdennach langjährigen Ermittlungen angeklagt und verurteilt. Doch dieDrahtzieher des Betrugsmodells bleiben allzu oft im Dunkeln, drehenjedes Jahr neue Karusselle und erbeuten Milliardenbeträge.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frontal21https://frontal21.zdf.dehttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell