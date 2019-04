Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Nach 14 Jahren und 109 Filmen beendet das ZDF im Einvernehmen mitallen Beteiligten die erfolgreiche Freitagskrimi-Reihe "DerKriminalist".Hauptdarsteller Christian Berkel hat die Figur des empathischenViktimologen Bruno Schumann von der ersten Stunde an geprägt."Es war ein großes Geschenk, der Figur Leben einhauchen und sieüber so einen langen Zeitraum gestalten zu dürfen", so Berkel. "Ichhabe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ichmöchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden. Mein Ziel war esimmer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke dem ZDF,meinen Produzenten und Kollegen, aber vor allem den Zuschauern fürihre Treue und ihr Vertrauen."Bis Ende Mai 2019 dauern die Dreharbeiten zur letzten Staffel "DerKriminalist" an. Die letzten neuen Folgen wird das ZDF Ende 2020ausstrahlen.Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "Ichdanke Christian Berkel für sein Engagement und seine herausragendeschauspielerische Leistung. Durch ihn hat die Reihe einunverwechselbares Gesicht bekommen. Außerdem gilt mein Dank demganzen Team und der Produktionsfirma Monaco Film, die maßgeblich zumErfolg der Reihe beigetragen haben."Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derkriminalisthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell