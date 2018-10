Mainz (ots) -Staraufgebot im Montagskino des ZDF. In dem US-amerikanischenThriller "Vor ihren Augen" stehen Julia Roberts und Nicole Kidmanerstmals gemeinsam vor der Kamera. An der Seite der beidenHollywoodstars spielt Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave"). DasMontagskino im ZDF präsentiert den Spielfilm am 8. Oktober 2018,22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Mit "Vor ihren Augen" inszenierteRegisseur Billy Ray ("Lüge und Wahrheit") ein Remake desargentinischen Krimidramas "In ihren Augen" von Juan José Campanella.Das Original gewann im Jahr 2010 den Oscar als bester fremdsprachigerFilm.Ein Jahr nach 9/11: Der FBI-Ermittler Ray Kasten (ChiwetelEjiofor) und seine Kollegin Jessica Cobb (Julia Roberts) sind eineingespieltes Team. Gemeinsam sind sie im Begriff, eineterroristische Schläferzelle zu überführen. Unterstützung erhaltensie dabei von Bezirksstaatsanwältin Claire Sloane (Nicole Kidman). Dawird in unmittelbarer Nähe einer vom FBI überwachten Moschee dieLeiche von Jessicas Tochter Carolyn (Zoe Graham) gefunden, die einembrutalen Mörder zum Opfer gefallen ist.Während Jessica trauert, stürzt sich Ray in die Ermittlungsarbeitund glaubt schließlich, den Schuldigen gefunden zu haben. Doch seinVorgesetzter sieht aus politischen Gründen und einem Mangel anBeweisen von einer Verhaftung ab. Der Verdächtige wird freigelassenund kann untertauchen. Ray wird zu einer anderen Dienststelleversetzt, und Jessica zieht sich aufs Land zurück. 13 Jahre späterstößt Ray auf eine neue Fährte.https://zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFhttp://instaggram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/vorihrenaugenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell