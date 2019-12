Mainz (ots) - Mit "The Infiltrator" verfilmte Regisseur Brad Furman dieGeschichte des Undercover-Agenten Robert Mazur, der als verdeckter Ermittler inden innersten Kreis von Pablo Escobars Medellín-Kartell vordringen konnte. DasZDF zeigt den Thriller am Samstag, 28. Dezember 2019, 23.00 Uhr, alsFree-TV-Premiere. Neben Bryan Cranston ("Breaking Bad") in der Hauptrollespielen Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt und andere.Die 1980er Jahre, das Kokaingeschäft boomt. Robert Mazur (Bryan Cranston), Agentder US-Drogenvollzugsbehörde, erhält seinen bisher gefährlichsten Auftrag: Ersoll das kolumbianische Drogenkartell rund um Pablo Escobar infiltrieren,getarnt als krimineller Geschäftsmann namens Bob Musella. Nach und nach gewinntRobert das Vertrauen wichtiger Mitglieder des Kartells und weiß sich immerbesser in den Strukturen zurechtzufinden. Hilfe erhält er von seinem PartnerEmir Abreu (John Leguizamo) sowie von der Agentin Kathy Ertz (Diane Kruger), diesich als seine Verlobte ausgibt. Zwar umgibt sich Robert mit Kriminellen undkorrupten Geschäftsleuten, doch es entstehen auch echte Freundschaften.Insbesondere in Escobars Handlanger Roberto Alcaino (Benjamin Bratt) und dessenFrau findet Robert gute Freunde, was ihn seine Entscheidungen immer wiederüberdenken lässt."The Infiltrator" steht für akkreditierte Journalisten zur Ansicht imVorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/theinfiltratorPressemappe zu ZDF-Spielfilm-Highlights im Dezember und Januar:https://kurz.zdf.de/CUOl5/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4476679OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell