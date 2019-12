Mainz (ots) - Die Osloer Polizei ermittelt im Fall mehrerer verschwundenerFrauen. Einzige Spur an den Tatorten ist ein Schneemann. Das ZDF zeigt denThriller "Schneemann" am 16. Dezember 2019, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere imMontagskino. Die Hauptrollen spielen Michael Fassbender, Rebecca Ferguson undCharlotte Gainsbourg. Das Drehbuch schrieben Hossein Amini, Peter Straughan undSoren Sveistrup nach der Romanvorlage von Jo Nesbø, Regie führte TomasAlfredson.Der Osloer Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender) steckt in einer tiefenLebenskrise: Seine Freundin Rakel (Charlotte Gainsbourg) hat sich von ihmgetrennt und lebt bereits mit einem neuen Partner zusammen. Harrys Wohnung istwegen Schimmelbefalls unbewohnbar. Doch ein neuer Fall fordert bald Harrys volleAufmerksamkeit. Eine junge Mutter ist verschwunden, in ihrem Garten steht einSchneemann, der nicht von ihrer Tochter gebaut wurde. Um den Hals trägt derSchneemann einen Schal der Frau. Die junge Kollegin Katrine Bratt (RebeccaFerguson) soll Harrys Ermittlungen unterstützen. Katrine vermutet einenZusammenhang mit ungeklärten Vermisstenfällen aus der Vergangenheit. Die Suchenach Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern führt auf die Spur des GeschäftsmannesArve Støp (J. K. Simmons). Dann gerät Rakel ins Visier des Killers.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spielfilmhighlightsPressemappe: https://kurz.zdf.de/C3A/https://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4466306OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell