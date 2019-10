Mainz (ots) -In dem belgischen Thriller "Mord auf höchster Ebene" erpressenTerroristen den belgischen Premierminister. Der Film ist am Montag,7. Oktober 2019, 22.15 Uhr, im Montagskino des ZDF zu sehen und nachder Ausstrahlung sieben Tage lang in der ZDFmediathek abrufbar.Hauptdarsteller Koen De Bouw ist bekannt aus der ZDF-Koproduktion"The Team". Regie führte Erik Van Looy, der zusammen mit Carl Joosauch das Drehbuch schrieb.Der belgische Premierminister Michel Devreese (Koen De Bouw) wirdkurz vor dem Staatsbesuch der US-Präsidentin (Saskia Reeves) voneinem bewaffneten Kommando überfallen und zusammen mit seinerPressesprecherin Eva (Charlotte Vandermeersch) verschleppt. DevreesesChauffeur stirbt bei dem Überfall und wird durch einen Komplizen derTerroristen (Stijn van Opstal) ersetzt. Die Terroristen um ihrenAnführer, dargestellt von Dirk Roofthooft, fordern von Devreese, ersolle die US-Präsidentin während ihres Besuches in Belgienerschießen. Ihr Druckmittel: Sie haben Devreeses Ehefrau Christine(Tine Reymer) und die beiden Kinder Laura (Sara Englebert) und Sander(Akira Reynders) in ihre Gewalt gebracht. Devreese ist entschlossen,seine Familie zu retten, auch wenn es womöglich sein eigenes Lebenkostet.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mordaufhoechsterebeneDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/UnpDL/https://twitter.com/ZDFpressehttps://instagram.com/ZDFmediathekPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell