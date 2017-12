Mainz (ots) -In dem berührenden Naturfilm "Midnight Sun - Eisbär auf Reisen",der am Sonntag, 31. Dezember 2017, 11.45 Uhr, im ZDF zu sehen ist,findet ein Teenager im eisigen Norden Kanadas ein verirrtesEisbärjunges. Der Junge setzt sein Leben aufs Spiel, um den kleinenBären zu seiner Mutter zurückzubringen. Der Spielfilm, der fastkomplett unter freiem Himmel gedreht wurde, vereint die Qualitäteiner Natur-Doku mit einer spannenden und emotionalen Handlung.Manitoba im eisigen Norden Kanadas. Zu den wenigen Menschen, diedort unter rauen Bedingungen leben, gehören der Teenager Luke (DakotaGoyo) und seine Familie. Hier, an den Grenzen menschlicherBesiedlung, kommen die Bewohner mit Eisbären in engen Kontakt, dennauf der Suche nach Futter und festem Grund unter den Füßen streunendie Bären nachts durch die Siedlungen. Sie werden eingefangen und beiTageslicht wieder in die Wildnis ausgeflogen, ins weit entfernte CapeResolute. So ergeht es auch einer Bärin, die mit ihrem Jungen durchden Ort wandert: Sie wird fortgebracht, ihr Junges bleibt unentdeckt.Luke findet den heimatlosen kleinen Eisbären, und nimmt ihn zunächstmit zu sich nach Hause. Da Pisu, wie Luke den Bären nennt, nicht beiihm bleiben kann, will der Junge ihn zu dessen Mutter nach CapeResolute bringen. Auf ihrem Weg dorthin geraten die beiden in einenlebensbedrohlichen Schneesturm.https://presseportal.zdf.de/pm/midnight-sun-eisbaer-auf-reisen/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/midnightsunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell