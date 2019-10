Mainz (ots) -In dem Actionthriller "Code 999" begeht eine Bande von Ex-Soldatenund korrupten Polizisten Überfälle im Auftrag der russischen Mafia.Das ZDF zeigt den Spielfilm im Montagskino am 14. Oktober 2019,22.15 Uhr. Unter der Regie von John Hillcoat spielen Kate Winslet,Casey Affleck, Woody Harrelson, Chiwetel Ejiofor und andere.Der Ex-Marine Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor) hat sich einst mitden falschen Leuten eingelassen und steht in der Schuld derrussischen Mafia. Diese wird repräsentiert von Irina Vlaslov (KateWinslet), genannt "die Zarin". Zusammen mit den Brüdern Gabe (AaronPaul) und Russell Welch (Norman Reedus) sowie den beiden korruptenPolizisten Franco Rodriguez (Clifton Collins Jr.) und Marcus Belmont(Anthony Mackie) begeht Michael deshalb Überfälle in Irinas Auftrag.Für einen neuen Coup wollen die Männer einen "Code 999" auslösen unddamit alle Polizisten der Stadt an einen Ort locken, während Michaelund seine Bande in der Zwischenzeit ungehindert einen gefährlichenÜberfall durchziehen können. Der Funkspruch "Code 999" wirdausgerufen, wenn ein Polizist im Einsatz niedergeschossen wird. AlsOpfer wählt Polizist Marcus seinen neuen Kollegen Chris Allen (CaseyAffleck) aus. Doch dessen Onkel, Sergeant Detective Jeffrey Allen(Woody Harrelson), ist den Verbrechern bereits auf den Fersen.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/code999https://twitter.com/ZDFpressehttps://instagram.com/ZDFmediathekPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell