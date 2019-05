Mainz (ots) -In dem Thriller "Bastille Day" kommen ein CIA-Agent (Idris Elba,"Luther") und ein Taschendieb (Richard Madden, "Game of Thrones")einer Verschwörung auf die Spur. Das ZDF zeigt den Film von RegisseurJames Watkins im Montagskino am 3. Juni 2019, 22.15 Uhr, alsFree-TV-Premiere.Der junge Amerikaner Michael Mason (Richard Madden) hält sich inParis durch Taschendiebstähle über Wasser. Als er die Aktivistin Zoe(Charlotte Le Bon) bestiehlt, stellt er enttäuscht fest, dass derInhalt ihrer Tasche wertlos ist. Er ahnt nicht, dass sich in derTasche eine Bombe befindet, die Zoe im Auftrag ihres Liebhabers ineinem Bürogebäude platzieren sollte. Mason stellt die Tasche mit demgefährlichen Inhalt nichtsahnend an einem öffentlichen Platz ab. DieBombe detoniert. Vier Menschen sterben. Der verwirrte Mason istfortan ein Terrorverdächtiger. Der amerikanische Geheimdienst nimmtMasons Fährte auf, und CIA-Agent Sean Briar (Idris Elba) wird mit derVerfolgung beauftragt. Nach einem rasanten Katz-und-Maus-Spiel landetMason tatsächlich in den Händen des Agenten. Allerdings zweifeltBriar an der Schuld seiner Zielperson, und die beiden suchen fortangemeinsam nach den Hintermännern des Anschlags.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/bastilledayhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell