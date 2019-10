Mainz (ots) -In dem Thriller "Atomic Blonde" ist Hollywood-Star Charlize Theronals knallharte britische Geheimagentin zu sehen. Das ZDF zeigt dieFree-TV-Premiere am 28. Oktober 2019, 22.15 Uhr, im Montagskino. Aufder Basis der Graphic Novel "The Coldest City" schuf Regisseur DavidLeitch vor dem Hintergrund des geteilten Berlin einen Actionfilm mit80er-Jahre-Soundtrack (Nena, Falco, David Bowie und andere). NebenCharlize Theron spielen unter anderen John Goodman und James McAvoy.Til Schweiger ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen.Berlin im November 1989: Am Rande einer Demonstration in Ostberlinwird ein MI6-Agent ermordet. Er sollte eine Liste mit Namen vonDoppelagenten vom Osten in den Westen schmuggeln. Die englischeSpionin Lorraine Broughton (Charlize Theron) wird nach Berlingeschickt, um den Mordfall zu untersuchen und die Listesicherzustellen. Dort angekommen trifft Lorraine auf den unorthodoxarbeitenden Verbindungsoffizier David Percival (James McAvoy). Obwohlsie sich gegenseitig nicht trauen, versuchen beide, ihre Missionerfolgreich zu erledigen: der Beginn eines aberwitzigenKatz-und-Maus-Spiels, in dem eine Agentin aus Frankreich (SofiaBoutella), der undurchsichtige CIA-Agent Emmett Kurzfeld (JohnGoodman), der ominöse Verräter Spyglass (Eddie Marsan) und derbrutale KGB-Mann Bremovych (Roland Møller) eigene Ziele verfolgen.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/atomicblondehttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell