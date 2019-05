Mainz (ots) -Der britische Spielfilm "A Royal Night - Ein königlichesVergnügen" beruht auf einer (fast) wahren Geschichte. DiePrinzessinnen Elizabeth, künftige Königin, und ihre SchwesterMargaret feiern im Londoner Nachtleben das Ende des ZweitenWeltkriegs in Europa. Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am Sonntag,12. Mai 2019, 15.00 Uhr.London, 8. Mai 1945: Europa feiert das Ende des Krieges. Auch diekünftige Königin von England, Prinzessin Elizabeth (Sarah Gadon), undihre Schwester Margaret (Bel Powley) zieht es nach draußen. DieMädchen möchten inkognito mit dem Volk feiern. Ausnahmsweise erhaltendie jungen Damen von ihren Eltern, Königin Elizabeth (Emily Watson)und König George VI. (Rupert Everett), die Erlaubnis, auszugehen. MitCaptain Pryce (Jack Laskey) und Lieutenant Burridge (GeoffreyStreatfeild) bekommen die Prinzessinnen zwei Beschützer an die Seitegestellt. Doch die beiden jungen Frauen entwischen ihren Aufpassern,kurz danach trennen sich ihre Wege. Während Margaret auf einer Partyin einem Bordell in Soho landet, trifft Elizabeth den jungen SoldatenJack (Jack Reynor), mit dem sie die Suche nach der Schwester beginnt.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aroyalnighthttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.comZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell