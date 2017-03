ZDF-Fernsehrat wählt Mitglieder des ZDF-Verwaltungsrates

Mainz (ots) -Der Fernsehrat hat in seiner Sitzung am Freitag, 3. März 2017, gemäߧ 24 Absatz 1 b) des ZDF-Staatsvertrages acht Mitglieder desVerwaltungsrates gewählt. Demnach werden im Verwaltungsrat der XII.Amtsperiode, der sich am 30. Juni 2017 konstituiert, folgende vomFernsehrat gewählte Mitglieder vertreten sein: Prof. Dr. GabrieleBeibst, Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Dr. Reinhard Göhner, Peter Heesen,Michael Sommer, Martin Stadelmaier, Prof. Dr. Barbara Thomaß undProf. Dr. Birgitta Wolff. Ihre Amtszeit im Verwaltungsrat beträgtfünf Jahre.Marlehn Thieme, die Vorsitzende des Fernsehrates, erklärte imAnschluss: "Die heutige Verwaltungsratswahl erfolgte erstmalsöffentlich und transparent. Ich freue mich, dass es dem Fernsehratauf Anhieb gelungen ist, nach der Vorstellung aller Kandidatinnen undKandidaten acht vielfältig kompetente und erfahrene Mitglieder fürden Verwaltungsrat zu wählen."Erstmals setzt sich der neue Verwaltungsrat nach den Vorgaben desnovellierten ZDF-Staatsvertrages zusammen, wonach die Anzahl der"staatsnahen" Mitglieder auf maximal ein Drittel begrenzt ist.Insgesamt besteht der Verwaltungsrat dann aus zwölf Personen:Zusätzlich zu den acht vom Fernsehrat gewählten Mitgliedern gehörenihm auch vier Vertreter der Länder an, die von denMinisterpräsidenten gemeinsam berufen werden.Vom ZDF-Fernsehrat gewählte Mitglieder des ZDF-Verwaltungsrates derXII. Amtsperiode:Prof. Dr. Gabriele Beibst(Jahrgang 1951) Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehreund Rektorin der Ernst-Abbe-Hochschule Jena,Mitglied des Fernsehrates von 2008 bis 2016.Bärbel Bergerhoff-Wodopia(Jahrgang 1954) Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung.Dr. Reinhard Göhner(Jahrgang 1953) Rechtsanwalt und ehemaliger Hauptgeschäftsführer derBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),Mitglied des Verwaltungsrates seit 2012 als vom Fernsehrat gewähltesMitglied,Mitglied des Fernsehrates von 2000 bis 2012.Peter Heesen(Jahrgang 1947) Gymnasiallehrer im Ruhestand und Ehrenvorsitzenderdes dbb - beamtenbund und tarifunion,Mitglied des Fernsehrates von 2004 bis 2014.Michael Sommer(Jahrgang 1952) Bundesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundesa. D./ Gewerkschaftssekretär a. D.,Mitglied des Verwaltungsrates seit 2016 als vom Fernsehrat gewähltesMitglied,Mitglied des Fernsehrates von 2004 bis 2016.Martin Stadelmaier(Jahrgang 1958) Staatssekretär a.D. und ehemaliger Chef derStaatskanzlei von Rheinland-Pfalz,Mitglied des Fernsehrates von 2004 bis 2016.Prof. Dr. Barbara Thomaß(Jahrgang 1957) Professorin für Mediensysteme im internationalenVergleich an der Ruhr-Universität Bochum,Mitglied des Verwaltungsrates seit 2012 als vom Fernsehrat gewähltesMitglied,Mitglied des Fernsehrates von 2008 bis 2012.Prof. Dr. Birgitta Wolff(Jahrgang 1965) Wirtschaftswissenschaftlerin und Präsidentin derGoethe-Universität Frankfurt am Main.Rechtliche Grundlage:Der Verwaltungsrat überwacht die Tätigkeit des Intendanten vor allemin Haushaltsfragen. Bestimmte Vertragsabschlüsse durch denIntendanten erfordern die Zustimmung des Gremiums. Der Verwaltungsratberuft außerdem im Einvernehmen mit dem Intendanten und auf dessenVorschlag den Programmdirektor, den Chefredakteur und denVerwaltungsdirektor.Die genaue Zusammensetzung des ZDF-Verwaltungsrates haben die Länderin § 24 ZDF-Staatsvertrag geregelt. Das Bundesverfassungsgerichthatte die Länder in seinem Urteil am 25. März 2014 aufgefordert,diesen zu überarbeiten. Im Kern forderte das Gericht, die"staatsnahen" Mitglieder auf maximal ein Drittel in den Gremien zubeschränken.Der novellierte ZDF-Staatsvertrag trat am 1. Januar 2016 in Kraft. In§ 24 Absatz 1 wurde festgelegt, dass der ZDF-Verwaltungsrat künftig12 statt 14 Mitglieder hat. Der bisherige Verwaltungsrat bleibt imAmt, bis sich zu Beginn der nächsten Amtsperiode am 30. Juni 2017 derVerwaltungsrat der XII. Amtsperiode nach den neuen Regelungenzusammensetzt.Unvereinbarkeiten mit der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat sind in §19a Absatz 3 bis 5 des ZDF-Staatsvertrags festgelegt. Zum Beispieldürfen die Mitglieder weder für einen privaten oderöffentlich-rechtlichen Konkurrenten noch für eine derLandesmedienanstalten tätig sein. Sie dürfen nach § 19 a Absatz 1ZDF-Staatsvertrag auch keine wirtschaftlichen oder sonstigenInteressen haben, die die Erfüllung ihrer Aufgaben im Verwaltungsratgefährden (Interessenkollision).http://fernsehrat.zdf.dePressekontakt:Sekretariate ZDF-Fernseh- und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon 06131 - 70 -12011Pressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuell