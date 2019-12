Mainz (ots) - Der ZDF-Fernsehrat hat den Haushaltsplanentwurf 2020 in seinerSitzung am 13. Dezember in Magdeburg genehmigt. Der Plan sieht Aufwendungen inHöhe von 2.402 Millionen Euro vor. Dem stehen Erträge in Höhe von 2.208Millionen Euro gegenüber. Die Differenz wird planmäßig aus der Sonderrücklagegedeckt, die bereits in der letzten Beitragsperiode dafür aufgebaut worden war.In seiner Rede zur Einbringung des Haushalts erklärte ZDF-Intendant Dr. ThomasBellut: "Wir haben gut gewirtschaftet. Damit schaffen wir auch am Ende dieserBeitragsperiode wieder eine schwarze Null."In der Haushaltsrede erinnerte Bellut daran, dass der öffentlich-rechtlicheRundfunk ein wichtiger Faktor für Meinungsbildung und Demokratie ist. Bellut:"Wir haben hier einen klaren Auftrag und eine Aufgabe, die wir erfüllen." Erwies dabei auf die Studie zum Integrationsauftrag hin, die die Leistungen vonMedien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt untersucht hat. Bellut: "DieBürgerinnen und Bürger erwarten von uns ganz klar, dass wir zum Zusammenhalt derGesellschaft beitragen sollen. Erfreulich ist, dass sie uns jedenfalls mitgroßer Mehrheit bescheinigen, dass wir das auch tun. Mit unserenInformationssendungen, aber auch in unterhaltenden Formaten."In seiner Rede würdigte Bellut auch den neuen Medienstaatsvertrag, den dieLänder in der vergangenen Woche auf den Weg gebracht haben. Bellut: "Damitunsere Videos im Netz genutzt werden können, ist es wichtig, dass die Menschensie dort auch einfach und schnell finden. Ich begrüße es daher sehr, dass diePolitik für einen fairen und diskriminierungsfreien Zugang sowie leichteAuffindbarkeit von Qualitätsinhalten im Netz sorgt. Das passiert nicht vonselbst, hier ist Regulierung und politisches Handeln auch in Zukunft dringenderforderlich."Zusammenfassung des Haushaltsplans: https://kurz.zdf.de/hp2020/Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell