"ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Teneriffa / Andrea Kiewel präsentiert die Frühlingsausgaben mit Stars, Musik und Talk (FOTO)

Mainz (ots) -Bevor die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenbergbeginnt, entführt Moderatorin Andrea Kiewel die ZDF-Zuschauer an dreiSonntagen auf die Kanareninsel Teneriffa und präsentiert von dort abSonntag, 15. April, 11.50 Uhr, "ZDF-Fernsehgarten on tour".Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" sind am Strand "Bahiadel Duque" an der Costa Adeje im Südwesten der Insel. Die Musik-Gästeder ersten Ausgabe sind Wincent Weiss, Beatrice Egli, Marquess,Armando Quattrone, Mike Singer, Glasperlenspiel, Lupid, Semino Rossi,Alina, Yannick Bovy, Ben Zucker und viele andere.Neben den Musikstars haben sich weitere Gäste angesagt: MarioKotaska erzählt aus seinem Leben als TV-Koch und kreiert ein leckeresGericht. Das Thema von Modeexpertin Astrid Rudolph lautet "Bequem inden Urlaub". Und damit man auch noch entspannt in den Urlaub fährt,rät Service-Expertin Linda Föhrer zu Atem- und Entspannungsübungen.Die Schriftstellerin und Tochter des Literaturkritikers HellmuthKarasek, Laura Karasek, gibt ihre Empfehlungen für die passendeUrlaubslektüre.Ob mit Einrad, Surfbrett, Slackline oder Fußball: Am Strand "Bahiadel Duque" geht es auch sportlich zu. Moderatorin Andrea Kiewel hatsich dafür eine illustre Gästeschar an Sportlern eingeladen, die mitAkrobatik, Kuriositäten und Rekorden zu überzeugen weiß.Zwei weitere Teneriffa-Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour"werden am 22. und am 29. April um 11.50 Uhr ausgestrahlt. Die"Fernsehgarten"-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg startet amSonntag, 6. Mai 2018, 11.50 Uhr, live im ZDF.