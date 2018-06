Mainz (ots) -In der fünften Staffel der ZDF-Familienserie "Dr. Klein" mitChrisTine Urspruch in der Titelrolle, die derzeit in Stuttgart undUmgebung entsteht, gibt es ein Wiedersehen mit vielen Darstellern ausdem bekannten Ensemble: Renan Demirkan, Simon Licht, MartinaEitner-Acheampong, Manou Lubowski, Maresa Hörbiger und anderen. Neudabei sind unter anderen Simon Böer ("Herzensbrecher - Vater von vierSöhnen") und Mai Duong Kieu ("Bad Banks"). Regie führen erneut RainerMatsutani, Gero Weinreuter und Käthe Niemeyer.Im Leben von Dr. Valerie Klein gibt es viele Baustellen. Ihr neuerLebensgefährte Volker Beier (Manou Lubowski) zieht samt Tochter beiihr ein - seine vielen Möbel bringen Valeries Vater Peter (KarlKranzkowski) auf die Palme. Veränderungen gibt es auch in der Klinik.Weil Dr. Lang (Simon Licht) nach seinem mysteriösen Unfall noch immerim Koma liegt und Frau Dr. Haller (Clelia Sarto) Stuttgart verlässt,stellt Professorin Gül (Renan Demirkan) zwei neue Kollegen ein: dieAssistenzärztin Linda Schmidt-Chen (Mai Duong Kieu) und denAnästhesisten Dr. Haas (Simon Böer), Valeries erste große undunglückliche Liebe.Sowohl sie als auch ihre Kollegen müssen bald um ihre Jobs bangen,denn die Stadt erwägt eine Privatisierung des Krankenhauses undbeauftragt den Wirtschaftsprüfer Chris Brandt (Joshua Grothe). AlsDr. Lang aus dem Koma erwacht, ist seine Mutter (Maresa Hörbiger)überglücklich, ebenso Schwester Martha (Charity Laufer), die großeGefühle für den kratzbürstigen Arzt hat: Doch Lang hat seinGedächtnis verloren."Dr. Klein" wird von der Bavaria Fiction GmbH hergestellt,Produzent ist Oliver Vogel, Torsten Lenkeit der ausführende Produzentund Headautor. Gedreht wird noch bis 16. November 2018, die neuenFolgen sollen voraussichtlich Anfang 2019 ausgestrahlt werden. DieRedaktion im ZDF hat Axel Laustroer.https://zdf.de/serien/dr-kleinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/drkleinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell