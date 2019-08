Mainz (ots) -Am Donnerstag, 29. August 2019, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF dieFamilien-Tragikomödie "So einfach stirbt man nicht". In demEnsemble-Film sind Michael Gwisdek, Michaela May, Ursula Karven, AnjaSchiffel, Sandra Borgmann, Natalia Wörner und viele andere zu sehen.Als Kurt Lehmann (Michael Gwisdek) einen Herzinfarkt erleidet,reisen seine Töchter Lotte (Ursula Karven), Steffi (Anja Schiffel)und Rebecca (Sandra Borgmann) nach Mallorca, um von ihm Abschied zunehmen - und ein beträchtliches Erbe anzutreten. Auch Kurts FrauRenate (Michaela May) will mit ihm ins Reine kommen.Während er im Koma liegt, beichtet sie ihm, dass Rebecca nichtseine Tochter ist. Alles läuft aus dem Ruder, als Kurt erwacht: Ererinnert sich an die Beichte seiner Frau, ist plötzlich besessen voneinem alten Olivenhain und verrückt nach der schönen InselbewohnerinCarla (Natalia Wörner).Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/soeinfachstirbtmannichtPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/so-einfach-stirbt-man-nicht/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell