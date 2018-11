Mainz (ots) -Zwei neue Folgen für das "starke Team" Otto Garber (FlorianMartens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck): In Berlin undUmgebung werden bis Mitte Dezember die Folgen mit den Arbeitstiteln"Korruption" und "Erntedank" der ZDF-Samstagskrimi-Reihe "Ein starkesTeam" gedreht. In der 78. und 79. Folge sind neben denHauptkommissaren auch Kommissar Sebastian Klöckner (Matthi Faust),Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche), Gerichtsmedizinerin Dr.Gabriele Simkeit (Eva Sixt) und Sputnik (Jaecki Schwarz) wieder mitvon der Partie.In "Korruption" spielen in Episodenrollen neben anderen RolfKanies, Max Simonischek, Johanna Gastdorf und Sebastian Bezzel. DasBuch stammt aus der Feder von Timo Berndt. Episodenrollen in derFolge "Erntedank" haben Ronald Kukulies, Karolina Lodyga, Kai Scheve,Laura de Boer, Sebastian Hülk und andere. Das Buch schrieb JohannesRotter. Regie bei beiden Folgen führt Johannes Grieser.In der Folge "Korruption" wird auf dem Baugelände des Projekts"Multipodium Berlin" eine Leiche ausgegraben. Bei dem Toten handeltes sich um Boris Vierach, den Stiefsohn des Berliner BausenatorsBernd Vierach (Rolf Kanies). Im Wagen des Toten finden Linett undOtto Unterlagen, die darauf hindeuten, dass Boris Vierach im Umfelddes Bauprojekts auf eigene Faust Nachforschungen angestellt hat. Esgibt einige, die von dem Projekt profitieren - allen voran seinStiefvater, der erstaunlich kalt auf den Todesfall reagiert. AuchGeschäftspartner Michael Carstens (Sebastian Bezzel) schreckt nichtdavor zurück, seinen Schläger loszuschicken, wenn es etwas zu regelngibt. Doch musste Boris Vierach tatsächlich sterben, weil er denkorrupten Machenschaften seines Stiefvaters auf die Schliche gekommenist?In der Folge "Erntedank" wird in einer Kleingartenkolonie dieLeiche des pensionierten Kommissars Albert Kramm (Michael Reim)gefunden. Linette und Sebastian beginnen sofort mit den Ermittlungen.Gerichtsmedizinerin Dr. Simkeit stellt fest, dass Kramm an den Folgeneines Überfalls gestorben sein muss, auch sein Tresor istverschwunden. Doch niemand will etwas gesehen oder gehört haben.Kurzerhand wird Otto undercover in die Kleingartenkolonieeinschleust. Er findet heraus, dass Kramms Sohn, von seinem Vaterhinter Gitter gebracht, seit einigen Tagen wieder auf freiem Fuß ist.Und auch die Kleingärtner sind nicht gut auf Kramm zu sprechen.Die ZDF-Reihe "Ein starkes Team" ist eine ZDF-Auftragsproduktionender UFA Fiction, Produzentin ist Lena Kraeber, Producerin AlinaSchäfer. Die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert. Gedreht wirdbis Ende November 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Die Folge "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung", die amSamstag, 20. Oktober 2018, im ZDF ausgestrahlt wurde, erreichte 7,45Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 24,3Prozent. In der ZDFmediathek steht der Film noch bis zum 18. Januar2019 zur Verfügung.https://zdf.de/filme/ein-starkes-teamhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einstarkesteamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell