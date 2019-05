Mainz (ots) -Der dritte gemeinsame Fall führt das Ehepaar Yvonne und HeikoWills (Alice Dwyer und Johann von Bülow) - sieKriminalhauptkommissarin, er Fallanalytiker -in Heikos Vergangenheitbei der Bundeswehr. In Berlin haben die Dreharbeiten für denZDF-Samstagskrimi mit dem Arbeitstitel "Herr und Frau Bulle:Totentanz in Rudow" begonnen. Unter der Regie von Uwe Janson spielenzudem Tim Kalkhof, Birge Schade, Stephan Bissmeier, AndreasPietschmann, Sönke Möhring, Werner Daehn und viele andere. DasDrehbuch schrieb erneut Axel Hildebrand.Yvonne und Heiko Will haben Besuch von Piet Bernsdorff (AndreasPietschmann), einem alten Freund Heikos, dessen Tochter todkrank inder Charité liegt. Yvonne muss dringend weg, denn mitten in Berlinist ein Auto in die Luft geflogen. Der Chauffeur, der den Wagen einesStaatssekretärs fuhr, ist tot. Die Ermittlungen liegen sowohl beimStaatsschutz als auch bei der Mordkommission. Es scheint klar, dassder Anschlag dem Staatssekretär galt.Unter Verdacht gerät ein hoher Beamter im Wirtschaftsministerium,denn der Staatssekretär hatte belastendes Material über ihn. Als sichaber herausstellt, dass die Konstruktion der Autobombe typisch fürBomben von somalischen Bürgerkriegskämpfern war, bekommt der Falleine neue Richtung. Der tote Chauffeur hatte in Somalia gedient. ImHaus des Ehepaars Will kommt es fast zu einem Mordanschlag auf Heikound Piet. Die Hinweise verdichten sich, dass alle Vorkommnisse imZusammenhang mit ihrem Auslandseinsatz in Somalia stehen."Herr und Frau Bulle: Totentanz in Rudow" ist eineZDF-Auftragsproduktion der Eikon Media GmbH. Produzentin ist MichaelaNix. Producerin ist Katarina Cvitic. Die Redaktion liegt bei PeterJännert. Die Dreharbeiten dauern noch bis 6. Juni 2019. EinSendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/herrundfraubullehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell