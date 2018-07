Mainz (ots) -In Brandenburg hat Regisseur Matti Geschonneck mit der Verfilmungdes Erfolgsromans "Unterleuten" von Juli Zeh begonnen. Erzählt wird,mehr als dreißig Jahre nach der Wende, die Geschichte des Dorfes"Unterleuten", in dem Alteingesessene ihre Geheimnisse hüten und mitden neu Zugezogenen aus dem Westen ein nicht ganz konfliktfreiesMiteinander leben. Als Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe desDorfes aufgestellt werden sollen, wird das Zusammenleben auf einesehr harte Probe gestellt - Interessen kollidieren, Intrigen werdengesponnen, kein Stein bleibt auf dem anderen.Vor der Kamera von Theo Bierkens spielen in dem Ensemblefilm unteranderen Hermann Beyer, Nina Gummich, Alexander Held, Alexander Hörbe,Charly Hübner, Bettina Lamprecht, Úna Lir, Bjarne Mädel, DagmarManzel, Jacob Matschenz, Ulrich Noethen, Sarina Radomski, ChristineSchorn, Jörg Schüttauf, Miriam Stein, Mina Tander, Thomas Thieme undRosalie Thomass. Die Drehbücher zu dem ZDF-Dreiteiler stammen vonMagnus Vattrodt. Regisseur Geschonneck und Autor Vattrodt setzen mit"Unterleuten" ihre preisgekrönte und erfolgreiche Zusammenarbeit fürdas ZDF fort ("Ein großer Aufbruch", "Das Zeugenhaus", "Südstadt").Frank Zervos, Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "Imbrandenburgischen Dorf 'Unterleuten' ist nichts so, wie es scheint:Die Frage nach Wahrheit oder Täuschung wird in diesem Mikrokosmosimmer wieder neu gestellt, und wie im Roman von Juli Zeh werden sichdie vielen kleinen und großen Geschichten als Mosaik lebendigzusammensetzen. Wir freuen uns sehr, für 'Unterleuten' einige derBesten ihres Fachs vor und hinter der Kamera gewonnen zu haben, ummit diesem spannenden zeitgenössischen deutschen Stoff die Traditionder erfolgreichen Mehrteiler im ZDF-Programm fortzusetzen."Der Gesellschaftsroman "Unterleuten" von Juli Zeh war 2016 einerder meistgelesenen Romane des Jahres und hielt sich über Monate inden oberen Rängen der Bestsellerlisten.Die Dreharbeiten an Originalschauplätzen in Brandenburg und Berlindauern voraussichtlich bis Mitte Oktober 2018, ein Sendetermin stehtnoch nicht fest. "Unterleuten" ist eine Produktion der Network MovieFilm- und Fernsehproduktion Hamburg, die Produzenten sind ReinholdElschot und Silke Pützer. Die ZDF-Redaktion liegt bei Günther vanEndert und Stefanie von Heydwolff.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDF/Ansprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/unterleutenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell