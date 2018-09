Mainz (ots) -Frei nach dem Roman "Brennende Kälte" von Bestseller-AutorWolfgang Schorlau verfilmt das ZDF einen neuen "Dengler"-Thriller.Die Dreharbeiten haben gerade in Berlin und Umgebung begonnen. Deraktuelle Fall kreist um geheime Tests von Mikrowellenwaffen undinternationale Waffengeschäfte.Unter Regie von Rick Ostermann spielen neben dem Stamm-EnsembleRonald Zehrfeld und Birgit Minichmayr die Schauspieler Jeanette Hain,Richard Sammel, Jenny Schily, Leonard Kunz, Jasna Fritzi Bauer,Sebastian Urzendowsky, Harald Schrott, Marie-Lou Sellem, Peter Jordanund viele andere. Das Drehbuch schrieb erneut der mehrfachpreisgekrönte Autor und Regisseur Lars Kraume (u.a. Fernsehpreis2017).Kurz vor der unerwarteten Hochzeit seines Sohnes Jakob (SamuelSchneider) in Stuttgart wird der ehemalige BKA-Zielfahnder undPrivatdetektiv Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) von Hacker-AktivistinOlga (Birgit Minichmayr) um Hilfe gebeten: DieInvestigativ-Journalistin Anne (Samia Chancrin) hat ihr im DarknetInformationen über geheime Baupläne von Mikrowellenwaffen,Namenslisten von Bundeswehr-Offizieren und Fotos von gefoltertenMännern geschickt. Die Journalistin wird kurz darauf von Unbekanntenin einem Internet-Café in Berlin brutal hingerichtet. Zeitgleich wirdihr Informant, Bundeswehroffizier und Afghanistan-Veteran FlorianSinger (Max Kupfer) in seinem Auto in einen fast tödlichen Unfallverwickelt. Dengler und Olga kommen auf die Spur des von Werner Kempf(Richard Sammel) geleiteten geheimen Fahrenheit-Programms von BND undBundeswehr und der von Katharina Petry (Jeanette Hain) initiiertenForschung an Mikrowellenwaffen der MeySis AG. Sie stoßen in einWespennest rund um illegale Waffentests und internationaleWaffengeschäfte."Dengler - Brennende Kälte" ist eine Produktion der BavariaFiction in Zusammenarbeit mit der Cuckoo Clock Entertainment imAuftrag des ZDF. Produzenten sind Raoul Reinert und Oliver Vogel. DieRedaktion liegt bei Elke Müller. Die Dreharbeiten dauern noch bis zum12. Oktober 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.https://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/denglerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell