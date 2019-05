Mainz (ots) -Seit zwei Jahren wird ein Junge vermisst. Dann bekommt der Falleine neue Wendung und führt ein ungleiches Ermittlerpaar zusammen:Kriminalhauptkommissar Lutz Gehring (Max Riemelt) und die jungePolizistin Sanela Beara (Nadja Bobyleva). In Berlin und Brandenburghaben die Dreharbeiten für den ZDF-Fernsehfilm der Woche "DerSchneegänger" begonnen.Das Drehbuch hat Bestseller-Autorin Elisabeth Herrmann nach ihremgleichnamigen Kriminalroman geschrieben. Unter der Regie von JosefRusnak spielen außerdem Stipe Erceg, Edita Malovčić,Bernhard Schir, Emil Belton, Jörg Pose, Ralph Herforth und vieleandere.Der 11-jährige Darijo Tudor (Talin Bartholomäus) ist tot. Das Kindist vor zwei Jahren verschwunden, doch alle Ermittlungen liefendamals ins Leere. Darijo war der Sohn kroatischer Einwanderer. SeineMutter Lida (Edita Malovčić) arbeitete für dieeinflussreiche Unternehmerfamilie Reinartz. Sie, ihr Mann Darko(Stipe Erceg) und ihr Sohn lebten in deren Haus. Möglicherweise wurdeDarijo bei seiner Entführung mit einem der beiden Unternehmersöhneverwechselt.Schnell stellt sich heraus, dass der Junge lange Zeit misshandeltworden war und bereits kurz nach seinem Verschwinden starb. Von denMisshandlungen will niemand aus den Familien Tudor und Reinartz etwasgewusst haben. Jetzt, zwei Jahre nach der Tat, haben sich im HausReinartz die Verhältnisse gewaltig verändert: Lida ist inzwischen mitihrem ehemaligen Arbeitgeber Günter Reinartz (Bernhard Schir)verheiratet und zur Hausherrin aufgestiegen. Ihr Ex-Mann Darko lebtals Wildbiologe in den Wäldern Brandenburgs und hegt einenunstillbaren Hass gegen seine Ex-Frau und ihren neuen Mann.Die junge Polizistin Sanela Beara wird von KriminalhauptkommissarLutz Gehring inoffiziell zu den Ermittlungen hinzugezogen. Gehringverspricht sich von ihr, die mit sechs Jahren aus Kroatien nachDeutschland kam, einen Einblick, den er als Deutscher nicht habenkann. Während Sanela und Gehring versuchen, die Wahrheit ans Licht zubringen, offenbart sich ihnen ein Abgrund von verletzten Gefühlen,Enttäuschungen und Egoismus."Der Schneegänger" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der NetworkMovie Film- und Fernsehproduktion. Produzenten sind JuttaLieck-Klenke und Dietrich Kluge. Die Redaktion liegt bei Daniel Blum.Die Dreharbeiten dauern noch bis 25. Juni 2019. Ein Sendetermin stehtnoch nicht fest.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derschneegaengerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell