Mainz (ots) -Die Krimi-Comedy aus Bochum geht weiter: Seit Donnerstag, 1. Juni2017, stehen Kai Schumann als Kommissar und Janine Kunze alsStaatsanwältin wieder für die ZDF-Vorabendserie "Heldt" vor derKamera. 15 neue Folgen entstehen in Köln, Bochum und Umgebung unterder Regie von Sascha Thiel, Heinz Dietz, Andi Niessner und Hartwigvan der Neut. Die Drehbücher schrieben Lorenz Lau-Uhle, SabineGlöckner, Marko Lucht und viele andere.Noch immer ist Kommissar Nikolas Heldt (Kai Schumann) auf derSuche nach seinem väterlichen Freund Karl-Heinz "Carlo" Funke (FelixVörtler), der seit der Explosion seiner Bar spurlos verschwunden ist.Dass er noch lebt, daran glaubt Heldt fest, aber warum meldet sichCarlo nicht? Stattdessen taucht Profilerin Julia Tietz (Ina PauleKlink) wieder auf: Sie wird Opfer einer Stalking-Attacke.Hilfesuchend wendet sie sich an ihn.Als sich Heldt und Ex-Freundin Ellen (Janine Kunze) auf einemländlich abgelegenen Schloss bei einem Teambildungswettbewerb miteinem sprichwörtlichen Krimi-Dinner herumschlagen müssen, merkenbeide, dass es zwischen ihnen noch immer starke Gefühle gibt. Werdenes die zwei endlich ernsthaft miteinander versuchen? Und was sagtEllens Tochter Emily dazu?"Heldt" wird von der Sony Pictures Film- und Fernsehproduktionhergestellt (Produzentinnen: Astrid Quentell und Carina Hackemann).Die Dreharbeiten für die sechste Staffel dauern voraussichtlich bisDezember 2017. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. DieRedaktion im ZDF hat Berit Teschner.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/heldtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell