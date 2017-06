Mainz (ots) -Einen seit 16 Jahren ungeklärten Mordfall untersucht Lotte Jäger(Silke Bodenbender), Sonderermittlerin der Potsdamer Mordkommissionfür ungelöste Altfälle, in einem brandenburgischen Dorf. "Lotte Jägerund das Dorf der Verdammten" wird derzeit in Brandenburg und Berlingedreht. Das Drehbuch für den zweiten Fall der ZDF-Krimireihe schriebwieder Rolf Basedow. Franziska Meletzky führt Regie. Neben SilkeBodenbender spielen Sebastian Hülk, Hansjürgen Hürrig, NellieThalbach und andere.Im Sommer 2001 fällt Manuela Kirschner (Nellie Thalbach) nach derAufstiegsfeier des Fußballvereins SV Grün Weiß Großlühne einembrutalen Gewaltverbrechen zum Opfer. Der verantwortlicheKriminalhauptkommissar Konrad Dahlke (Hansjürgen Hürrig) vermuteteinen Sexualmord, kann aber den Fall nicht lösen. Spuren sindverwischt, potenzielle Täter ohne Erinnerung. Zu lang war das Fest,zu heftig wurde gefeiert. Der Argwohn im Dorf wächst - der Mörder istunter ihnen, so viel ist sicher. Die Akten wurden nie geschlossen.Nun, sechzehn Jahre später, wird dem mittlerweile pensioniertenDahlke ein Video von der damaligen Feier zugeschickt - Absenderunbekannt. Er bittet seinen ehemaligen Schützling Kurt Schaake(Sebastian Hülk) und Lotte Jäger um Wiederaufnahme des Falls. DieErmittlungen führen die Kommissarin in einen Sumpf aus Misstrauen,Missgunst und Verdrängung. Niemand im Dorf will die Dämonen derVergangenheit erneut heraufbeschwören, und die Mauer des Schweigensscheint unüberwindbar. Lotte Jäger weiß nicht mehr, wem sie hiertrauen und was sie glauben kann, und beginnt, zunehmend vonUnruhezuständen und Panik geplagt, bald auch an sich selbst zuzweifeln.Gedreht wird noch bis Mitte Juni 2017. Produzent ist JoachimKosack, UFA Fiction. Die Redaktion im ZDF hat Pit Rampelt. EinSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://bilderdienst.zdf.de/presse/lottejägerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell