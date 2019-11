Mainz (ots) -Mehr als 200.000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland misshandelt, meistensin der eigenen Familie. Der ZDF-Fernsehfilm der Woche "Stumme Schreie" amMontag, 18. November 2019, 20.15 Uhr entstand nach dem Sachbuch "Deutschlandmisshandelt seine Kinder" von Michael Tsokos und Saskia Guddat. Das Drehbuchschrieb Torsten Näter, Regie führte Johannes Fabrick. In den Hauptrollen sindNatalia Belitsky und Juergen Maurer zu sehen. Im Anschluss, um 21.45 Uhr, zeigtdas ZDF die Dokumentation "Tatort Kinderzimmer" zum Thema. In der ZDFmediatheksind das Drama "Stumme Schreie" sowie die ZDF-Dokumentation bereits verfügbar.Jana Friedrich (Natalia Belitski) absolviert als junge Ärztin ihreFacharztaus-bildung, als sie eine befristete Stelle im renommierten BerlinerInstitut für Rechtsmedizin bekommt. Ein Traum wird für Jana wahr. Sie weißschon, dass die tägliche Arbeit dort weder Zuckerschlecken noch ein ständigerKriminalfilm ist. Aber sie ist absolut schockiert, als sie mit mehreren Fällenverletzter und misshandelter Kinder konfrontiert wird. Hautnah erlebt sie, wieschwer es ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die Kindervon ihren Peinigern zu trennen. Als auch noch ein Säugling durch einSchütteltrauma zu Tode kommt, rastet Jana komplett aus. Gegen den Rat ihresMentors, Professor Kurt Bremer (Juergen Maurer), mischt Jana sich aktiv indiesen Fall ein und hält sich dabei nicht immer an gesetzliche Vorschriften.Damit riskiert sie nicht nur den Widerstand der Eltern und das Jugendamtes undihre Zulassung als Ärztin, sondern bringt sich selbst auch persönlich in Gefahr.Im Anschluss, um 21.45 Uhr, sendet das ZDF die Dokumentation "TatortKinderzimmer" von Liz Wieskerstrauch. Die Doku zum Spielfilm "Stumme Schreie"wirft ein Schlaglicht auf ein Thema, das alltäglich und deshalb umsoverstörender ist: Eltern, die ihre Kinder misshandeln. Sie hinterfragt, welcheMaßnahmen ergriffen werden, um Kinder zu schützen und Täter zu stellen.Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098 Pressedesk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/stummeschreiePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/stumme-schreie/"Stumme Schreie" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/K7eg/"Tatort Kinderzimmer - Die Doku" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/SjUR/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell