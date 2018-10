Mainz (ots) -Die Emanzipation einer Frau in den 70er Jahren skizziertRegisseurin Isabel Kleefeld in dem ZDF-Drama "Aufbruch in dieFreiheit". In dem "Fernsehfilm der Woche" am Montag, 29. Oktober2018, 20.15 Uhr, und bereits ab Freitag, 26. Oktober 2018, 10.00 Uhr,in der ZDFmediathek, spielen Anna Schudt und Alwara Höfels dieHauptrollen.Erika (Anna Schudt) ist verzweifelt, als der Arzt feststellt, dasssie erneut schwanger ist. Drei Kinder und die Arbeit in demFamilienbetrieb von Ehemann Kurt (Christian Erdmann) bringen dieMetzgersfrau jetzt schon an ihre Grenzen. In ihrer Not reist Erikaunter dem Vorwand, ihre Schwester Charlotte (Alwara Höfels) zubesuchen, nach Köln. Dort lässt sie illegal abtreiben. Doch bei demEingriff kommt es zu Komplikationen, und Erika kann nur durch eineNot-OP gerettet werden. Als Kurt von der Abtreibung erfährt, gerätdie Ehe in eine ernsthafte Krise. Zum Streit kommt es auch zwischendem Vater und der ältesten Tochter Ulrike (Lene Oderich). Obwohl dieFünfzehnjährige eine Empfehlung für das Gymnasium hat, sieht KurtUlrikes Zukunft in der Metzgerei. Kurzentschlossen verlässt Erika mitden Kindern Mann, Haus und Hof und zieht zu Charlotte.Erika erkennt schnell, wie abhängig sie von ihrem Ehemann ist. ObSchulanmeldung oder Bewerbung bei Metzgereien, für alles braucht sieseine Unterschrift. Trotzdem baut Erika sich in Köln ihr eigenesLeben auf, bis Kurt sie auf Kindesentzug verklagt.Anna Schudt: "'Aufbruch in die Freiheit' erzählt ein großesgesellschaftsrelevantes und emotional aufgeladenes Thema anhand einerkleinen Lebensgeschichte." Alwara Höfels: "Der Film machtnachdenklich. Er führt dem Zuschauer zwar vor Augen, dass vieles anGleichberechtigung erreicht wurde, aber dennoch vieles bis heute imArgen liegt. Einige Aspekte der damaligen Bewegung werden ganzaktuell diskutiert, zum Beispiel die gleiche Bezahlung von Frauen undMännern."https://presseportal.zdf.de/pm/aufbruch-in-die-freiheit/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttp://presseportal.zdf.de/presse/aufbruchindiefreiheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell