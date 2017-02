Mainz (ots) -Im russischen "Sternenstädtchen" bei Moskau haben die Dreharbeitenzu "Terra X: Erde - Mond - Mars" begonnen. DieZDF-Dokumentationsreihe begleitet den Astronauten Alexander Gerst aufseiner zweiten Mission zur Raumstation ISS. Sie berichtet in dreiFolgen vom Aufbau des Sonnensystems und den Möglichkeiten desMenschen, Mond und Mars in absehbarer Zeit erreichen und vielleichtsogar besiedeln zu können. "Terra X" ist dabei, wenn Alexander Gerst,der bei dieser Mission erstmals die verantwortungsvolle Position desKommandanten innehat, mit seiner Mannschaft trainiert und dieForschungsexperimente für seine Reise vorbereitet. Die Missionstartet voraussichtlich im Mai 2018 ins All. "Ich freue mich, die'Terra X'-Zuschauer auf meine Mission mitnehmen zu können. Es ist einfantastisches Erlebnis, dort oben zu sein", so der Astronaut.Die Dreharbeiten finden in Moskau, Houston und Köln statt. DieReihe wird voraussichtlich 2018 auf dem "Terra X"-Sendeplatz,sonntags um 19:30 Uhr, im ZDF zu sehen sein.http://terra-x.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFterraXAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell