ZDF-Dokumentation zeigt Skandinaviens versteckte Paradiese (FOTO)

Mainz (ots) - Die nordischen Länder beeindrucken mit einer grandiosen Natur.Stellvertretend für "Skandinaviens versteckte Paradiese" werden in derDokumentation von Anja Kindler und Iris Gesang am Mittwoch, 18. Dezember 2019,22.15 Uhr, im ZDF vier Regionen vorgestellt: Schwedisch Lappland, die finnischeSaimaa-Seenplatte, das Hallingskarvet-Hochplateau in Norwegen und Gotska Sandön,eine kleine schwedische Insel in der Ostsee. Der Film steht ab Dienstag, 17.Dezember 2019, 22.15 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Mit drei- bis vierhunderttausend Exemplaren verfügt Schweden über die höchsteElchdichte weltweit. Hoch im Norden, in Schwedisch Lappland, markierenWissenschaftler einzelne Elche mit GPS-Halsbändern, um mehr über ihrWanderverhalten zu erfahren.In Finnland nahe der russischen Grenze erstreckt sich die schier unendlicheSaimaa-Seenplatte, die Heimat einer der seltensten Robbenarten der Welt. ExtremeBejagung Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat den Bestand derSaimaa-Ringelrobbe fast ausgelöscht. Im gesamten Saimaa-Seegebiet gibt es nurnoch 380 Exemplare.Im Westen der skandinavischen Halbinsel prägen Fjorde und Gebirge dieLandschaft. Auf dem norwegischen Hochplateau Hallingskarvet leben Polarfüchse.Wegen ihres Fells wurden sie in Norwegen, Schweden und Finnland beinaheausgerottet. Seit 2010 siedelt die norwegische Regierung mit einem Zucht- undAuswilderungsprogramm die Polarfüchse in ihren ursprünglichen Lebensräumenwieder an.Gotska Sandön ist einer der entlegensten Orte im südlichen Inselreich derOstsee. Für Vögel und Kegelrobben ein Paradies, dessen Abgeschiedenheit einstSeeräuber und Robbenjäger geschätzt haben sollen, so die Legende. Im Rahmeneiner Expedition suchen Wissenschaftler nach Siedlungsspuren vergangener Zeiten.