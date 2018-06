Mainz (ots) -Wie sehen die Russen Deutschland? Wie können sie sich eine Zukunftmit uns Deutschen vorstellen? Und fühlen sich Deutsche und Russenwieder voneinander bedroht? Diese Fragen stellt Markus Lanz in seinerneuen Dokumentation "Markus Lanz - Russland! Gespräche mit ziemlichfremden Freunden" am Donnerstag, 14. Juni 2018, 23.15 Uhr, im ZDF. ImMittelpunkt stehen Gespräche mit Menschen in Moskau, Kaluga und SanktPetersburg, aber auch in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad.Sein Weg führt Markus Lanz zunächst nach Moskau zu Dr. DmitriTrenin, Historiker und Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums. Erist ein ausgewiesener Experte für Innen- und Außenpolitik sowie fürinternationale Beziehungen. Außerdem trifft Lanz die Ehrenpräsidentinder deutsch-russischen Auslandshandelskammer, die Primaballerina desBolschoi-Balletts, einen Milliardär und eine ehemaligeZwangsarbeiterin, die während des Zweiten Weltkrieges von derWehrmacht nach Dresden verschleppt wurde.Knapp 190 Kilometer von Moskau entfernt liegt die Stadt Kaluga.Hier begegnet Lanz Stefan Dürr. 1989 als Praktikant nach Russlandgekommen, ist er heute mit 5000 Mitarbeitern an acht Standorten inRussland und 91.500 Rindern einer der erfolgreichstenAgrarunternehmer weit über die Grenzen des Landes hinaus.In Sankt Petersburg stehen unterschiedliche Menschen wie derGastronom Pavel und die Aktivistin Olga im Mittelpunkt: Wie erlebensie ihr Land? Welche Ziele und Wünsche haben sie? Und warum zieht esdie Petersburger heimlich auf die Dächer ihrer Stadt? Aber auch dieVergangenheit in Form der "Leningrader Blockade" beschäftigt MarkusLanz hier.Die Reise endet in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad. Hierbegibt sich Markus Lanz auf eine eindrückliche und bewegendeSpurensuche der deutsch-russischen Geschichte im Zweiten Weltkrieg:der Schlacht um Stalingrad. Auch im heutigen Wolgograd ist dieserKrieg vielerorts noch präsent. Die 94-jährige Veteranin Zinaidaberichtet von ihren Erinnerungen als Krankenschwester an der Front.Pressemappe zu Dokus rund um die Fußball-WM in Russland:https://ly.zdf.de/nEO/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Silke Blömer, Telefon: Telefon: 030 -2099-1097; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mlrusslandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell