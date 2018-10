Mainz (ots) -Drei Jahre lange hatte die Regisseurin Hella Wenders Schüler derinklusiven Gemeinschaftsschule Berg Fidel in Münster für ihrenDokumentarfilm "Berg Fidel - Eine Schule für alle" mit der Kamerabegleitet. Sechs Jahre später will sie wissen, wie es weiterging mitDavid, Jakob, Anita und Samira: "Schule, Schule - Die Zeit nach BergFidel" ist am Montag, 15. Oktober 2018, 0.20 Uhr, im KleinenFernsehspiel des ZDF zu sehen.David, Jakob, Anita und Samira haben vier Jahre lang an derinklusiven Grundschule Berg Fidel in Münster in altersgemischtenKlassen gelernt. Körperliche, geistige oder sozialeBeeinträchtigungen spielten dabei keine große Rolle. Nach der viertenKlasse mussten sich die Kinder trennen und auf unterschiedlicheweiterführende Schulen wechseln. Während David in seiner Freizeiteigene Lieder komponiert, hat sein Bruder Jakob bereits die ersteFreundin. Anita muss rund um die Uhr um ihren Schulabschluss kämpfen,während Samira sich fragt, ob sie wohl am nächsten Tag noch in ihrerClique willkommen ist oder nicht. Träume, Hoffnungen, Ängste, Sorgender Pubertät: Hella Wenders zeigt in ihrem Film, wie die Kinderlernen, mit Leistungsdruck, wechselnden Gemütszuständen und der Suchenach Anerkennung in ihrem Alltag zurechtzukommen."Schule, Schule - Die Zeit nach Berg Fidel" bildet nach "BergFidel - Eine Schule für alle" und "Zwischen den Stühlen" denAbschluss der ZDF-Reihe "Wir machen Schule". Die drei Filme sindbereits seit Montag, 1. Oktober 2018, 30 Tage lang in derZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/wir-machen-schule/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell