Mainz (ots) -Der gefürchtete gelbe Brief ist da, ihre Tage außerhalb vonGefängnismauern sind gezählt: Drei Verurteilte erhalten dieNachricht, dass sie in einer Woche ihre Haftstrafe antreten müssen.Der Dokumentarfilm "Die Frist" von Karin Becker, der am Montag, 17.Dezember 2018, 0.15 Uhr, als Kleines Fernsehspiel des ZDF zu sehenist, begleitet eine Frau und zwei Männer kurz vor ihrem Weg insGefängnis.Für den Familienvater Vitali, den früheren Rotlichtkönig Jürgenund die Buddhistin Guang läuft der Countdown: Vitali versucht, demGefängnis tapfer entgegenzutreten und stürzt sich in organisatorischeAngelegenheiten. Der knasterfahrene Jürgen bleibt renitent: Er hofft,seinen Haftantritt durch ein medizinisches Gutachten hinauszögern zukönnen. Guang hingegen sucht in den letzten Tagen immer wieder inSkype-Gesprächen den Beistand ihres spirituellen Meisters in Taiwan.Gehört ihr Gefängnisaufenthalt zu einem Lebensplan, den das Universumfür sie vorgesehen hat? Je näher der Antritt der Haftstrafe für diedrei Verurteilten rückt, umso realer tritt das Gefängnis alsInstitution in ihr Leben. Gemeinsam ist den dreien das Bewusstsein:Was sie jetzt tun, tun sie für lange Zeit zum letzten Mal.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressemappe: https://ly.zdf.de/QGP/Sendungsseite: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell