Der Dokumentarfilm "AGGREGAT" ist am Sonntag, 21. Oktober 2018,bei den 8. Filmkunsttagen in Sachsen-Anhalt zusammen mit einerweiteren Produktion als bester Langfilm ausgezeichnet worden."AGGREGAT" ist die erste Zusammenarbeit von Filmemacherin Marie Wilke(Buch und Regie) mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel."AGGREGAT" wurde in den Jahren 2016 und 2017 - in einer Zeit desUmbruchs - gedreht: Flüchtlingskrise und Rechtspopulismus stellen dasdemokratische System auf die Probe. Der Film setzt sich zusammen ausBeobachtungen in Redaktionen, auf öffentlichen Plätzen und imdeutschen Bundestag. Er ist eine Sammlung von Bildern, Eindrücken undBruchstücken der politischen und medialen Gegenwart der deutschenDemokratie. Drehorte waren die Redaktionen der Bild-Zeitung und dertaz, das ARD-Hauptstadtstudio und der MDR, Konferenzräume imBundestag, Marktplätze in Dresden und Gaststätten in Sachsen."AGGREGAT" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion(Produzenten: Andreas Banz, Dirk Engelhardt, Matthias Miegel undRobert Thalheim) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel,gefördert von der Filmstiftung NRW, der MDM, der Nordmedia sowie demDFFF. Verantwortliche ZDF-Redakteure sind Lucas Schmidt, LuciaHaslauer und Jörg Schneider. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nichtfest.Die Filmkunsttage Sachsen-Anhalt, 2011 gegründet, sind eines derjüngsten Filmfestivals Deutschlands. In den zwei Wettbewerben Lang-und Kurzfilm konkurrieren jeweils sechs Filme.