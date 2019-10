Mainz (ots) -Wie wird man erfolgreicher YouTuber? In seinem Dokumentarfilm "100Millionen Views" macht der israelische, satirische VideokünstlerItamar Rose den Selbstversuch. Zu sehen ist der Film am Montag, 21.Oktober 2019, 0.20 Uhr, auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspielsdes ZDF. In der ZDFmediathek ist "100 Millionen Views" bereits abSonntag, 20. Oktober 2019, 10.00 Uhr, und bis Donnerstag, 21.November 2019, abrufbar.Itamar Rose hat auf YouTube keinen Erfolg. Er will herausfinden,was er tun muss, um mehr Klicks und Likes zu bekommen und trifftdeshalb virale Stars auf der ganzen Welt, um hinter das Geheimnisihrer Errungenschaften zu kommen. Was er von ihnen lernt, testetItamar im Selbstversuch - nicht immer mit dem gewünschten Ausgang.Auf der Jagd nach Views lernt er allmählich die dunkle Seite vonYouTube kennen. Herrscht im Netz wirklich noch die globaleContent-Demokratie, oder ist alles nur Fassade?Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielSendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/4cyd/Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben.Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/Uga0/https://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell