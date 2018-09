ZDF-Doku über StartUps und den Deutschen Gründerpreis 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Am Dienstag, 11. September 2018, werden in Berlin dievielversprechendsten Unternehmensgründer mit dem diesjährigenDeutschen Gründerpreis ausgezeichnet. Die Dokumentation "StartUp - Sogeht Erfolg! Gründer und ihre Ideen", die am selben Abend um 22.45Uhr im ZDF zu sehen ist, stellt einige der nominierten Kandidatenvor.Was braucht es zum geschäftlichen Erfolg? Wie schafft man es,Banken zu überzeugen, Kunden zu gewinnen, neue Märkte zu erobern undmit seiner Idee zu einer Marke zu werden? Das ist häufig eine Fragevon Business-Plänen, Vision und Persönlichkeit. Und eine Aufgabe, indie viele Gründer erst hineinwachsen müssen. Mit den ständigenFragen: Schaffe ich das? Wird die Idee funktionieren? Kann ichMitarbeiter gewinnen? Kann ich ein Unternehmer werden, gelingt esmir, "mein Ding" zu machen? Die Dokumentation von Markus Resch, NeraSmiljanic und Alexander Pessler bietet Geschichten von Gründern underfolgreichen Unternehmern.Die Zeitschrift "stern", die Sparkassen, die Porsche AG und dasZDF würdigen mit dem Deutschen Gründerpreis jährlich die bestenGründerideen Deutschlands und zeichnen vorbildhafte Leistungen beider Entwicklung innovativer Geschäftsideen aus.http://wiso.ZDF.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFwisohttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gruenderpreis Fotos von derPreisverleihung sind ab Mittwoch, 12. September 2018, 10.00 Uhr,unter diesem Link abrufbar.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell