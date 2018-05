ZDF-Doku über Fastnachtspfarrer von Flörsheim (FOTO)

Mainz (ots) -Morgens im Beichtstuhl, abends in der Bütt, wochentagskatholischer Priester, am Wochenende Stargast auf der Bühne: FürPfarrer Sascha Jung ist das in der "Fünften Jahreszeit" gelebterAlltag. Am Mittwoch, 30. Mai 2018, 0.45 Uhr, zeigt das ZDF dieDokumentation "Zwischen Bütt und Beichtstuhl - Der Fastnachtspfarrervon Flörsheim".Während Fastnacht tourt der 42-jährige Geistliche durch dieVeranstaltungen des Rhein-Main-Gebietes, tritt in Hallen vor bis zu2000 Zuschauern auf und begeistert mit seinem losen Mundwerk. SaschaJung kennt kaum ein Tabu: Liebe, Sex und Zölibat macht er zum Themaseines Programms. Deshalb bekommt er in Leserbriefen und in sozialenNetzwerken viel Kritik. Konservative Katholiken werfen ihmGeltungssucht und Verrat an kirchlichen Werten vor. Sascha Jung ziehtdaraus Konsequenzen und entscheidet sich, vorerst nicht mehr alsSolo-Künstler in die Bütt zu steigen, um Schaden von sich und seinerKirche abzuwenden. Nicht die erste Negativ-Erfahrung, die ihn mitseiner Kirche hadern lässt. Der Flörsheimer Pfarrer leidet zunehmendunter der hohen Arbeitsbelastung, der mangelnden Anerkennung, derAussicht, niemals eine Familie haben zu dürfen. Der in seinerGemeinde überaus beliebte Pfarrer fragt sich, ob er seinen Beruf aufDauer ausüben kann - und trifft am Ende eine Entscheidung.Die ZDF-Autoren Andreas Klinner und Peter Ruppert haben SaschaJung über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet und beleuchten einStück Lebensgeschichte, die von großer Hingabe und herbenTiefschlägen geprägt ist, von Leidenschaft, aber auch vom Leiden anund in der katholischen Kirche.http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/buettundbeichtstuhlPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell