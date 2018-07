Mainz (ots) -Kreml-Chef Wladimir Putin hält den Zerfall der UdSSR für "diegrößte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". GewinntRussland unter Putin frühere Weltgeltung zurück? Eine Frage, der dieZDFzeit-Dokumentation "Supermächte - Russlands Rückkehr?" von StefanBrauburger und Christian Frey am Dienstag, 31. Juli 2018, 20.15 Uhr,nachgeht.Aus westlicher Sicht hat der frühere Generalsekretär desZentralkommittees der KPdSU und Präsident der Sowjetunion, MichailGorbatschow, die Welt besser gemacht, aus der Warte Moskaus heute hater die eigene Weltmacht verspielt. Putin will an zaristische undsowjetische Traditionen des russischen Imperiums anknüpfen undmachtpolitisches Terrain zurückgewinnen. Die offizielleHistoriographie der Ära Putin hebt große geschichtliche Momentehervor und exponiert besonders machtbewusste Herrscherfiguren.Wo im Ausland Russen leben und nationale Interessen - vor allem impostsowjetischen Raum - betroffen seien, habe Russland auchAnsprüche. Diese Haltung fand bei der Annexion der Krim ihreZuspitzung und verschaffte Putin im eigenen Land enorme Popularität.Auch Interventionen in den traditionellen Einflusssphären, wie etwain Syrien, dienen der Wiederbelebung früherer Macht. Zudem sollenmedienwirksame "Superwaffen"-Shows militärische Stärke demonstrieren.Die dritte und letzte Folge der Doku-Reihe "Supermächte" aus derRedaktion Zeitgeschichte versucht eine Bestandsaufnahme und wirftauch einen Blick zurück in die Geschichte Russlands, in dieVergangenheit des Strebens nach Weltgeltung.Die Reihe "Supermächte" hat sich schon mit China und den USAbeschäftigt. Die Dokumentationen sind in der ZDFmediathek verfügbar.https://presseportal.zdf.de/pm/supermaechte/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell