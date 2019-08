Mainz (ots) -Die ZDF-Doku-Reihe "Beruf: Königin!" hat die drei jungenKöniginnen Europas - Letizia von Spanien, Mathilde von Belgien undMáxima der Niederlande - ein Jahr lang begleitet. Entstanden sindNahaufnahmen, die zeigen, dass die Ehefrauen der Monarchen vonSpanien, Belgien und der Niederlande ihre Funktion als Beruf undBerufung verstehen. Am Samstag, 24. August 2019, 19.25 Uhr, startetdie Reihe mit Letizia von Spanien.Der Film von Julia Melchior zeigt eine engagierte spanischeKönigin, sei es als Sonderbotschafterin der Ernährungs- undLandwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) beimWelternährungstag in Rom, bei einer humanitären Mission imKatastrophengebiet von Mosambik oder beim Kampf gegen Frauenhandelund Prostitution.Gesundheit, Ernährung, Bildung und Frauenrechte hat Letizia sichauf die Agenda geschrieben. Sie rückt ihre Themen ins Rampenlicht,prangert Missstände auch im eigenen Land an - was nicht immer gutankommt. Zwar fügt sich die ehemalige Topjournalistin in dastraditionsreiche spanische Königshaus ein, aber sie will eine Königindes 21. Jahrhunderts sein, mit professionellen Ansprüchen und einemeigenen Standing.Prominente Interviewpartner wie María Neira, Direktorin derWeltgesundheitsorganisation WHO, Charles Powell, Direktor des ThinkTanks "Elcano", Juan Pablo de Laiglesia, Staatssekretär fürInternationale Zusammenarbeit und Literaturnobelpreisträger MarioVargas Llosa berichten, wie Letizia von Spanien ihren Beruf verstehtund ausfüllt.Es folgen Filme über Mathilde von Belgien (31. August 2019) undMáxima der Niederlande (7. September 2019).Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/berufkoeniginPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/beruf-koenigin/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell